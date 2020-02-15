جلسة حوارية حول دور السيدات في المشاركة بالبرلمان في محافظة جرش

وطنا اليوم /جرش

سيظهر نفذت السيدة عفاف طه نظامي جلسة حوارية حول " دور السيدات في المشاركة بالبرلمان " وذلك ضمن مشروع تمكين النساء بأدوار القياده المنفذ من قبل مركز الحياه - راصد وبالتعاون مع منتدى الاتحادات الفدرالية وبدعم من الحكومة الكندية.

شارك في الجلسة سعادة النائب محمد هديب حيث تحدث عن دور المرأة الاردنية باجتهادها والتفاعل مع المجتمع المحلي وان تكون ملمة بالقضايا السياسية والاقتصادية داخل الوطن ويجب ان ترسم لنفسها مستقبلا في تطوير نفسها سياسيا ومعرفة دورها الحقيقي في الرقابة والتشريع داخل مجلس النواب.

واضاف هديب بأن المرأه الاردنيه تمثل نموذج حي لنجاح المرأه العربيه فقد استطاعت اقتحام العمل السياسي والاجتماعي والإعلامي واستطاعت أن تكون مثالا للمرأه والعربيه، وأن المرأه الاردنيه شاركت في العمل النيابي منذ عودة الحياه البرلمانيه عام ١٩٨٩واستطاعت أن تراقب وتشرع بكل مهاره واقتدار.

وطالب هديب المجتمع الاردني دعم المرأه وحثها على الترشح للانتخابات والتصويت لها لتكون جزء من العمليه التشريعيه تحت القبه، ويجب التصويت لها وذلك من أجل التعددية تحت القبه.

وفي نهاية الورشه اثنت السيدات على السيده عفاف النظامي مطالبت بعقد مزيد من الورشات التي تهتم بشأن المرأه ودعمها

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