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طقس العرب يحذر من تشكل السيول وغزارة الامطار
وطنا اليوم-عمان:قال موقع "طقس العرب"، إنه من المُنتظر أن تترافق حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء الثلاثاء ويوم الاربعاء، بكميات كبيرة من الرطوبة في طبقات الجو البنائية، المتوسطة والعالية، من الغلاف الجوي، وبالتالي تتشكّل السحب الركامية الرعدية في ظل أيضاً ارتفاع عوامل عدم استقرارية ذات الطبقات نتيجة تلاقي كتلة هوائية باردة فيها، مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر على السطح.
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