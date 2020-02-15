الرئيسية | محليات طقس العرب يحذر من تشكل السيول وغزارة الامطار

وطنا اليوم-عمان:قال موقع "طقس العرب"، إنه من المُنتظر أن تترافق حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء الثلاثاء ويوم الاربعاء، بكميات كبيرة من الرطوبة في طبقات الجو البنائية، المتوسطة والعالية، من الغلاف الجوي، وبالتالي تتشكّل السحب الركامية الرعدية في ظل أيضاً ارتفاع عوامل عدم استقرارية ذات الطبقات نتيجة تلاقي كتلة هوائية باردة فيها، مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر على السطح.

وفي التفاصيل، ينبه طقس العرب اعتباراً من ساعات ليلة الثلاثاء/الأربعاء، من تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في عموم المملكة، تكون البداية في مناطق شمال ووسط المملكة بما فيها الأغوار الشمالية، جراء غزارة الزخات المطرية المتوقعة.

وتستمر هذه التحذيرات يوم الأربعاء في عموم مناطق المملكة المنخفضة كما تحدثنا، ويشمل ذلك مناطق الأودية الرئيسية.

وقد تترافق الأمطار بهطول زخات من البَرَد، الذي قد يكون كثيفاً في بعض المناطق.

يذكر ان العديد من مناطق شمال ووسط المملكة، قد حققت مجموعها السنوي العام من الأمطار، في موسم مطري مميز جاء حصيلة اندفاع العديد من الكتل الهوائية الباردة نحو المنطقة بفعل التمركز المستمر لمرتفع جوي في أرجاء واسعة من القارة الأوروبية التي تعاني من شتاء أكثر دفئاً وجفافاً من المعتاد.

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