وساطة للنائب ابو رمان تنهي اضراب الباصات

وطنا اليوم-عمان - تمكن وساطة نيابة قادها النائب معتز ابو رمان من إنهاء إضراب الباصات في المملكة بعد الوصول إلى ثلاثة حلول مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري في اجتماع اليوم جمع اصحاب الباصات مع رئيس الهيئة دعا الية النائب لاحتواء الأزمة .

وفي التفاصيل قال أبو رمان انه تقرر وقف العمل بالقرار المتعلق باستبدال الحافلات والحافلات المتوسطة وذلك لدراسة العمر التشغيلي من كافة الجوانب و الوصول الى حل توافقي بالاستماع لشكاوي اصحاب الباصات..و قد صدر كتاب رسمي بذلك الخصوص أنهى الاضراب .

وأضاف أبو رمان انه تم تشكيل لجنة لدراسة مطالب أصحاب الحافلات والحافلات المتوسطة العاملة على خطوط النقل العام

ووحاء في قرار الهيئة ان اللجنه المشكلة ستقوم ايضا" بدراسة مقترح تقدم به النائب معتز أبو رمان خلال الاجتماع بخصوص الإعفاءات الجمركية والضريبة ورفع الحوافز الممنوحة للاستبدال التحديثي بحيث يشجع ذلك على تحديث الحافلات بما يخدم مصلحة المواطن الراكب و يرفع من سوية وسائط النقل العام .

يشار الى ان أصحاب ومشغلو باصات وحافلات في عدد من المحافظات و منها السلط و الطفيلة و مادبا و ناعور نفذوا إضرابا اليوم عن العمل تسبب بشل حركة النقل؛ حيث توقفت وسائط النقل العام بسبب القرارات المتعلقة بالعمر التشغيلي للباصات، وإلزامهم بتشكيل شركة تجمع أصحاب الباصات في كل محافظة

هذا و شكر النائب معتز أبو رمان وزير النقل و مدير الهيئة على ما بذلوه من جهود ساهمت في احتواء الأزمة اليوم