الرئيسية | محليات تأجيل تدريب ٦٨٠ شاباً وشابة في برنامج خدمة وطن

وطنا اليوم-عمان:التقى وزير العمل نضال البطاينة الاحد في الاغوار الشمالية مجموعة من متدربي خدمة وطن بهدف الاطمئنان على المتدربين، والتأكد من وجود فرص تدريب نوعي حسب خطة البرنامج.

واستمع البطاينة لعدد من استفسارات المتدربين حول طبيعة التدريب وامكانية زيادة اعداد المتدربين من ابناء الاغوار، وكيفية زيادة عدد البرامج التدريبية التي تحتاجها المنطقة، لتخفيف من العمالة غير اردنية واحلال العمالة الاردنية.

ولفت البطاينة بأن قرار تأجيل البرنامج التدريبي لعدد ٦٨٠ شاب وشابة من لواء الأغوار الشمالية يأتي اولا لمصلحتهم وللتأكد من وجود فرص عمل لائقة وحقيقية ومستدامة لهم، وكذلك بأهمية القطاع مجال التدريب والتشغيل بالنسبة لهم وهو قطاع الزراعة حيث أكد البطاينة للشباب بأنه مهتم جدا بفئتهم كونهم توجهوا لقطاع لا يقبل عليه الشباب الاردني عادة وهو قطاع الزراعة حيث أكد الوزير لهم انهم بالاتجاه الصحيح وسوف يحظون باهتمام خاص من قبل وزارة العمل.

ونوه وزير العمل بأنه قد تم الايعاز لفريق من وزارة العمل لتأكد من مواقع التدريب وجدية توفير مزودي التدريب لفرص عمل حقيقية .

وارجأ البطاينة تأجيل بدء التدريب للمسجلين من لواء الاغوار الى مطلع الاسبوع القادم، للتأكد من وجود فرص عمل نوعية وحقيقية كما اكد الوزير للشباب بأن تدريبهم وتشغيلهم غير مرتبط بشركة بعينها وأكد للشباب بأنهم أمانة في عنقه.

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