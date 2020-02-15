الرئيسية | محليات العموش يتراجع: تأهيل مدخل جرش بأقرب فرصة

وطنا اليوم-عمان:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش أعمال مشروع إعادة تأهيل مدخل جرش الجنوبي، الذي تعرض خلال الأسابيع الماضية لانهيار في الطمم الجانبي للطريق، حيث أطلع العموش على سير الأعمال مؤكدا حرص الوزارة على انجاز المشروع في أقرب فرصة.

ويتضمن المشروع أعمال حفريات المواد الطينية ومعالجة "نزازات المياه" البالغ عددها ٧ نزازات والتي تفجرت عقب الأمطار الأخيرة، إضافة إلى أعمال ردم صخري بارتفاع ٢٠ -٢٥ متر على طبقات وأعمال فرشيات الطريق والخلطة الإسفلتية الساخنة وعبارات ومناهل تصريف مياه الأمطار وأقفاص الجابيون وأعمال الخرسانة لضمان سلامة الطريق ومستخدميه.

مدير صيانة الطرق والجسور في الوزارة المهندس عبدالناصر الكلباني أكد أن العمل يتم على قدم وساق لإنجاز المشروع في أقل فترة زمنية ممكنة لافتا إلى أن الأمطار و الظروف الجوية التي شهدتها المملكة مؤخرا أثرت على سرعة العمل في المشروع.

وفي يوم الاحد 2-2-2020 أكد وزير الاشغال العامة والاسكان العموش أنه سيتم الانتهاء من اعمال الطريق الذي تم اغلاقه امام حركة السير حفاظا على السلامة العامة، وسيكون جاهزا امام حركة السير خلال 14 يوما.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بذات اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على تلزيم احدى الشركات المحلية المتخصصة للمباشرة فورا بإعادة بناء الطريق وافتتاحه.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر