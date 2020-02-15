الرئيسية | محليات أكثر من 300 مهندس في جرش بلا عمل

وطنا اليوم-عمان:كشف رئيس مجلس محافظة جرش، رائد العتوم، أن هناك أكثر من 300 مهندسين حديث التخرج في المحافظة ،الأمر الذي يؤكد أهمية تعزيز التشاركية مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية لمعرفة الشواغر المتوفرة لديها في مجال الهندسة ليستفيد منها أبناء جرش الباحثين عن العمل.

وأكد ، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، حرص المجلس على أهمية أن تقوم الشركات التي تنفذ المشاريع بإعطاء أولوية للمهندسين من المحافظة في التشغيل من أجل تأهيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لسوق العمل.

وأشار الى أن المجلس سيعقد اجتماعا مع المقاولين المنفذين للمشاريع لمعرفة الفرص المتاحة وفتح المجال أمام المهندسين المتعطلين عن العمل في هذه المشاريع التي تعود بالنفع والفائدة عليهم من حيث تحسين مستواهم المعيشي وتخفيف البطالة والفقر وإكسابهم خبرات عملية.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة أن تعيد وزارة الأشغال النظر بقراراتها بخصوص تشغيل مهندسين بمشاريع جرش من المحافظات الأخرى وتخصيص مبلغ من موازنة المحافظة لغايات تدريب الشباب حديثي التخرج ومساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة كمشاريع الطاقة البديلة.

وقال رئيس فرع نقابة المهندسين في المحافظة، المهندس باسل شهاب، إن الأولوية في العمل حسب التعليمات والأنظمة أن يكون التشغيل في المشاريع لأبناء المحافظة، إلا أن هناك عدم التزام من قبل أصحاب المشاريع أو المنفذين، مبينا أن حصر تشغيل المهندسين بمكتب وزير العمل يفقد العدالة للشباب الخريجين من أبناء المحافظة، سيما وأن فرص تشغيل المهندسين تكاد تكون محصورة بوزارة الاشغال كمشاريع الأبنية.

وأشار مدير عمل جرش، عثمان الصمادي، إلى أن المديرية تنظم أيام عمل وظيفية، مبينا أن أي مقاول سيتم التعامل معه من خلال الأنظمة والتعليمات السارية، إضافة إلى السعي المستمر لإحلال العمالة المحلية في المحافظة مكان الوافدة.

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