الرواشدة يرفضون صفقة القرن ويؤكدون وقوفهم خلف جلالة الملك

وطنا اليوم- اصدرت جمعية ديوان الرواشدة بيانا عبرت فيه عن رفضها لصفقة ووقوفها خلف جلالة الملك الذي عبر عنه بلاءاته الثلاثة.

وفيما يلي نص البيان:

تابعت جمعية ديوان الرواشدة في عمان تداعيات ما يسمى صفقة القرن التي اعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب والتي جاءت اثر تفاهمات امريكية – اسرائيلية والتي تنتقص من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

ان ابناء عشيرة الرواشدة على امتداد الارض الاردنية يؤكدون رفضهم لاي صفقة او تفاهمات تلغي حقوق الشعب الفلسطينية الوطنية المشروعة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمترابطة جغرافيا وعاصمتها القدس وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين الذين شردوا عن منازلهم وارضهم في فلسطين المحتلة.

اننا في جميعة ديوان الرواشدة نؤكد وقوفنا خلف الموقف الاردني الرافض للصفقة او اية حلول احادية الجانب تنتقص من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني بلاءاته الثلاثة المعروفة .

واننا في هذه المناسبة لندعو جماهير شعبنا العربي في الاردن وفلسطين لاقامة كافة انواع الفعاليات الرافضة للصفقة وبكل الوسائل السلمية المشروعة حتى اسقاط هذا الفصل من التآمر على الشعب الفلسطيني مثلما سقطت من قبل كل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية او حلها على حساب الاردن كما يخطط اليمين الصهيوني ومن خلفهم الادارة الامريكية المتصهينة.

عاش الاردن حرا عزيزا

عاشت فلسطين حرة عربية