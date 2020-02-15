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الحكومة تمنع رسائل الدعاية في العطل والأعياد
وطنا اليوم-عمان:أصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعليمات إرسال رسائل الجملة ونشرها على موقع الهيئة الإلكتروني للاستشارة العامة وحدد الحادي عشر من اذار المقبل آخر موعد للاستشارة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور أهمية إصدار هذه التعليمات حمايةً لمصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، إذ وضعت شروطاً لإرسال الرسائل الخدمية كضرورة عَنْوَنَة الرسائل الخدمية بالرمز المُحتوي على اسم الجهة المرسلة، إضافة إلى رمز الخدمة المطلوبة، إذ يُرمز للخدمات المصرفية بـ (FIN)، والخدمات الطبية بـ (MED)، بينما يُرمز للخدمات التعليمية بـ (EDU)، كما يجب أن تتوفر لدى مُصدِّر الرسائل موافقة من المستفيدين تفيد برغبتهم في تلقي تلك الرسائل الخدمية ونوع الخدمة المحددة من طرفهم، أو ما يُثبت رغبتهم بالاشتراك بها.
كما تضمنت التعليمات عدم إرسال و/ أو تمرير الرسائل الدعائية خلال أيام الجمع والسبت والأعياد والعطل الرسمية والدينية والمناسبات الوطنية، وتحديد الفترة من التاسعة مساءً وحتى السابعة صباحا خلال أيام الأسبوع إلا بموافقة الهيئة، وعدم تجاوز الحد الأقصى للرسائل الدعائية المسموح إرسالها إلى المستفيد الواحد وهي خمس رسائل فقط في اليوم، وغيرها من الأحكام التنظيمية.
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