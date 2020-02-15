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دعوات لمقاطعة مؤتمر رؤية المتوسط 2030 التطبيعي في عمّان
وطنا اليوم-عمان:استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي استضافة الأردن لورشة شبابية إقليمية تحت عنوان (رؤية المتوسط ٢٠٣٠) بمشاركة وفد من الاحتلال الاسرائيلي والمقرر عقدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ما اعتبره الحزب استفزازاً لمشاعر الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الذي يواصل تهديداته للأردن دولة ونظاماً وشعباً عبر ما يسمى بصفقة القرن والاعتداءات المتواصلة بحق السيادة الأردنية والوصاية على المقدسات في مدينة القدس.
*وفيما يلي نص البيان* :
*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي*
*ورشة (رؤية المتوسط ٢٠٣٠) التطبيعية*
يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي استضافة الأردن لورشة شبابية إقليمية تحت عنوان (رؤية المتوسط ٢٠٣٠) بمشاركة وفد من الكيان الصهيوني، والمقرر عقدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بما يشكل استفزازاً لمشاعر الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الذي يواصل تهديداته للأردن دولة ونظاماً وشعباً عبر ما يسمى بصفقة القرن والاعتداءات المتواصلة بحق السيادة الأردنية والوصاية على المقدسات في مدينة القدس.
الاعتقالات السياسية
يدين الحزب استمرار نهج الاعتقالات السياسية و سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامة، والعقلية الأمنية في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك الشبابي والشعبي المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، والذين كان آخرهم الناشط بشار الرواشدة.
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