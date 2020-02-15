الرئيسية | محليات الملك يصل الى العقبة ضمن جولاته في الجنوب

وطنا اليوم-عمان:يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني من العقبة جولته إلى الجنوب.

وكان الملك استهل في 26 كانون الثاني/ يناير من العقبة، جولة تفقدية شملت عدة مناطق في الجنوب، زار خلالها مشاريع تنموية وزراعية وسياحية، والتقى مع مسؤولين وممثلين عن المجتمع المحلي.

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