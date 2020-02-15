أصحاب باصات: لا علاقة لنا بالإضراب وباب وزير النقل مقفل

وطنا اليوم-عمان:تفاجأ مواطنون في 3 من أكبر مدن المملكة "الزرقاء والسلط وإربد" صباح الأحد بإضراب باصات النقل العام "الكوستر" احتجاجا على قرار وزير النقل بإعادة النظر بالعمر التشغيلي لها، دون اتخاذ قرار بإلغاءه بعد مطالبات دامت أشهر.

عضو نقابة أصحاب الباصات الاردنية عدنان بيان نفى مسؤوليتهم عن الإضراب الذي عمّ عدة محافظات في المملكة، نافياً أنباء تنسيقهم له رغم المفاوضات مع الحكومة على ذلك.

وقال بيان: إنّ القائمين على الإضراب أفراد غير منضوين تحت مظلة النقابة الي تعمل في الوقت الحالي ضمن قنوات الحوار مع هيئة تنظيم النقل البري، مؤكدا أنّ الباب مفتوح من قبل الهيئة ومديرها صلاح اللوزي الّا أنّ باب وزير النقل خالد سيف ما زال مقفلاً امامهم.

وبين أنّ النقابة مع مطالب المحتجين غير أنّ العمل بالعشوائية بعيدا عن القنوات الرسمية لا يمكن أن يخدم قطاع النقل، داعياً إياهم إلى الانضمام للنقابة لتنسيق المطالبة بشكل رسمي وإعلان الإضراب في حال عدم استجابة الدولة لأي منها.

من جهته أكد الناطق باسم وزارة النقل علي عضيبات البدء بتنفيذ قرار وزير النقل خالد سيف مساء السبت بتشكيل لجنة لإعادة دراسة القرار، مشيرا إلى انّ اللجنة أخذت صفة الاستعجال وباشرت عملها بمجرد تشكيلها.

وقال عضيبات : أنه وحتى اللحظة لا يوجد وقت محدد لإصدار النتائج إلّا انّ ذلك ربما لن يطول للوصول إلى حل يخدم النقل العام في الأردن ولا يكون على حساب أصحاب الحافلات والسائقين.

رئيس نقابة العمالين في النقل البري والمكيانيك محمود المعايطة نفى عدم علاقتهم بتنسيقية الإضراب الذي يمس أصحاب الباصات بالدرجة الاولى.

وقال المعايطة إنّ العاملين فئة من المتضررين الذي ربما يهددهم بترك أعمالهم في حال أضر بأصحاب الباصات، مشيراً إلى انّ النقابة ستكون وسيطاً في المطالبات والمفاوضات إن طلب منها لا أكثر من ذلك.

وفضّل عدم إدخال المواطن في جدالات الحكومة والقطاع لكونه لا علاقة له بالقضية ولا ذنب لهخ بالتأخر عن أعماله وأشغاله، داعياً للتنسيق غير العشوائي عند اتخاذ أي قرار.

وامتنع أصحاب وسائقو الباصات عن التحرك صباحاً ما أحدث صدامات خفيفة مع المواطنين، وسط تواجد لرجال الأمن العام.ما اجبر المواطنين للمشي لمسافات طويلة للوصول إلى مواقع أعمالهم.

وزير النقل خالد سيف ، قرر أمس السبت، تشكيل لجنة لإعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة على خطوط النقل العام من جوانبه الفنية والمالية والتشغيلية كافة، وإيقاف العمل فيه لحين رفع اللجنة توصياتها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تشكيلها