الرئيسية | محليات ماذا يجري .. أسواق الأردن تدخل مرحلة ركود واسعة!

وطنا اليوم-عمان:وصفت نقابات معنية بالحركة التجارية والاستهلاك في الاردن الموسم الحالي في الربع الاول من العام بانه الاسوأ على الاطلاق على صعيد الكساد وانخفاض المبيعات بالرغم من خطة علنية طموحة للحكومة بتحريك النقد محليا وتوسيع الحركة التجارية.

ويعاني تجار في السوق المحية من كساد غير مسبوق حسب مسئولين محليين.

وسبق لغرفة تجارة عمان العاصمة ان حذرت من ان انخفاض القدرات الشرائية وسياسات والتصعيد الضريبي خطوات ستؤذي بقسوة الاسواق المحلية.

ويبحث ملتقى النقابات التجارية والقطاعات بإجتماعات متتالية مستوى التراجع في حركة البيع والشراء وتحفظ الاردنيين الشديد على الانفاق في ظل ازمة مالية واقتصادية مع ان وزير المالية الدكتور محمد العسعس ابلغ بان وزارته ستخفض ضريبة المبيعات على بعض السلع المهمة وستدفع مستحقات لقطاع المقاولين.

وحاولت الحكومة تمكين الأعضاء في صندوق الضمان الاجتماعي من الحصول لأول مرة على سلفة بنحو 2000 دينار لصغار المسجلين من حساباتهم التقاعدية وهو أمر يحصل تماما لأول مرة بقرار سياسي على أمل تحريك الإنفاق الصغير ومساعدة الأسواق.

ويشتكي القطاع التجاري من سلبية الحكومة في الاهتمام بشؤونه وقضاياه.

كما يشتكي مئات التجار في العاصمة من أضرار نتجت عن ضعف البنية التحتية في فترة الشتاء ومن إغلاقات كبيرة بسبب مشروع الباص السريع لبلدية العاصمة.

ويتظاهر تجار صغار بين الحين والآخر.

وتقول احصاءات غير رسمية بأن مئات الملايين من الدنانير تتحرك بين المحاكم والبنوك بصيغة شيكات وأوراق بلا رصيد.

ويتم الإعلان بين الحين والآخر عن تجار كبار يغادرون السوق أو يغلقون محلاتهم.

ووضعت الحكومة عدة خطة طوارئ لكنها فشلت جميعها بسبب عدم التحدث مع المؤسسات المعنية بقطاع التجارة وبسبب إغلاق التجارة والحدود مع العراق وسورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” عن منير دية نقيب محلات الملابس والاحذية بان المبيعات تراجعت في اول شهرين من العام الحالي بنسبة 70% قياسا بنفس الفترة عن العام الماضي مشيرا لإن التراجع هو الاضخم خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويتحدث دية عن تراجع مستوردات المملكة عموما من الأحذية والملابس بنسية 12% في العام الأخير.

ويقدّر خبراء بأن تركيز الحكومة على الصادرات ونموها لتعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي وعلى القطاع الصناعي ألحق أضرارا كبيرة جدًّا بالقطاع التجاري.

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