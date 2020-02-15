الرئيسية | محليات ليث شبيلات يعتذر ..والسبب عداد الكهرباء !

وطنا اليوم-عمان:"الخطأ مردود والمعذرة واجبة" هذه الكلمات كتبها نقيب المهندسين الاسبق والنائب الاسبق المهندس ليث شبيلات حول تجربته في قراءة عداد الكهرباء.

الحكاية لخّصها شبيلات بالقول: إن شركة الكهرباء الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء هرعت إلى منزله لتفقد ما تذمرت منه في قراءته لعداد الكهرباء.

وأضاف، في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي، "لما كانت قراءات اليوم هي قراءاتي الشخصية وليست قراءاتهم فقد بينوا لي كيفية قراءة العداد الجديد المعقد الذي فيه عشرات القراءات كل قراءة لأمر خاص".

وأشار إلى أن الفنيين اظهروا له أن قرراءاتي كانت من الخانة الخطأ ، لذلك وجب علي الاعتذار والاسف الشديد، معربا عن تقديره لمبادرتهم بسرعة الوصول عندي أول الدوام الصباحي.

وختم شبيلات منشوره بالقول: بكل صدق وتواضع أرجو قبول اعتذاري من الجميع











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