البطاينة يعود للأردنيين بآلاف الوظائف في ألمانيا

وطنا اليوم-عمان: باشرت وزارة العمل من خلال لجان مشتركة شكّلها وزير العمل نضال فيصل البطاينة، أعمالها لوضع مصفوفة إجراءات تنفيذية تتوافق مع مخرجات زيارة الوفد الحكومي الذي رافقه عدد من النواب وممثلي نقابتي المهندسين والممرضين وغرفة صناعة الأردن ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية لجمهورية المانيا الاتحادية مطلع الشهر الحالي بهدف تشغيل الاردنيين وتطوير منظومة التدريب المهني والتقني.

واتفق وزير العمل مع رئيس الاتحاد الالماني الفيدرالي للمهن الحرفية، على اعداد وتنفيذ مشروع تجريبي للتدريب والتشغيل في 3 قطاعات بالتعاون مع وكالة التوظيف الفيدرالية وسينفذ المشروع التجريبي على مدى 3 سنوات لتشغيل 1500 أردني على ان يكون المتطلب الرئيسي باللغة الالمانية B1 ، وان يكون من تم اختياره حاصل على تدريب مهني سنتين، وخريج كليات جامعية متوسطة، وسيتم بعد ذلك تدريب الشخص بالتنسيق مع هيئة المهارة في المانيا وتعليمه اللغة، ليصبح مستواه باللغة الالمانية B2.

والتقى البطاينة يرافقه نقيب الممرضين مع ممثلين عن قطاع التمريض في المانيا وتمت صياغة مسودة اتفاقية لتشغيل 1000ممرض وممرضة اردنية في المانيا حيث سيراجع كل من الطرفين المسودة تمهيدا لتوقيعها خلال شهر آذار القادم.

وقدم البطاينة خلال لقائه مع رابطة المهندسين الألمان ، ايجازا عن جوانب العرض والطلب في الأردن في القطاعات الهندسية وسوق العمل في الأردن وجرى خلال اللقاء الاتفاق مع نقابة المهندسين لتطوير برامج التدريب اللازمة ومدتها من 6-12 شهر وذلك ليكون التدريب في الاردن قبل الالتحاق بالعمل، وتسهيل الاعتمادية للمهندسين الاردنيين بحيث يكون معتمد لكافة المناطق في المانيا وليس في منطقة واحدة، وتزويد الجانب الالماني بالخطط الدراسية للتخصصات الهندسية، الى جانب امكانية موائمة احتياجات سوق العمل وتأهيل الكوادر الاردنية بما يتطلبه سوق العمل الالماني، والعمل على اعتمادات الشهادات المهنية والاكاديمية، وتعلم اللغة والثقافة والقدرة على الاندماج.، تم الاتفاق على بحث توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين الالمانية ونقابة المهندسين الاردنيين خاصة بالتشغيل واعداد خطة عمل تنفيذية، وتم الاتفاق على البدء في تشغيل عدد تجريبي من الاردنيين في 5 تخصصات هندسية.

اما فيما يتعلق بلقاء وزير العمل ونقابة المهندسين مع رئيس شركة السكك الحديدية الالمانية مارتن سيلر ومدير التوظيف الخارجي كريستين سايدل، ومسؤول استقطاب الكفاءات كيرستين واجنر، لبحث سبل الدخول في اتفاقية تعاون مباشر لتشغيل الكفاءات الاردنية جرى الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي لتشغيل المهندسين والعمال بحوالي 500 مشتغل مبدئيا وفي مختلف التخصصات، وتصميم برنامجين، الاول لاستقطاب ذوي الخبرات، والثاني لتأهيل المبتدئين، كما جرى التباحث في امكانية ارسال مدربين من الشركة للتدريب في الأردن وبالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني وجامعة البلقاء التطبيقية، واستعداد الأخيرة لتطوير مسار جامعي لتدريس railway بالجامعة.

كما اتفق البطاينة باجتماعه مع شركة رولز رويس على تنفيذ برنامج تجريبي لتشغيل 245 شخص ، وتوقيع اتفاقية التشغيل بعد 6-8 اسابيع بحيث لا تشترط اللغة الالمانية لهذه الوظائف.

وتشمل خطة الوزير حصر الفرص كنتيجة للزيارة وتصميم برنامج لتعليم اللغة الالمانية لعدد 5000 أردني والاتفاق مع أحد الجهات المانحة لتقديم ذلك، وبالتوازي العمل على تسهيل معادلة الشهادات الاردنية في المانيا والعمل على معايير إصدار شهادات مزاولة المهنة الاردنية بعد انتهاء الفريق الذي شكله وزير العمل لدى عودته من ألمانيا من عمله، حيث سيضع الفريق تصور لآليات انتقال الطالب لسوق العمل في جميع المراحل سواء بعد التعليم الإلزامي أو بنهاية المرحلة المدرسية وكذلك بعد الدراسة في الكليات التطبيقية وحتى تقييم إمكانية النفاذية والانتقال من التخصصات الأكاديمية المهنية والتقنية وخصوصا الراكدة منها