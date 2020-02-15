الرئيسية | محليات سائقو باصات الكوستر يضربون عن العمل ويتسببون بإرباك بحركة المواطنين

وطنا اليوم-عمان:نفذ سائقو باصات النقل العام "الكوستر، صباح الأحد، إضرابا عن العمل في عدد من محافظات المملكة، رفضا لقرار وزارة النقل تخفيض العمر الافتراضي للباصات لتصبح 15 عاما.

وتزامن الإضراب مع بدء دوام طلبة المدارس في الفصل الدراسي الثاني، كما تسبب بأزمة سير خانقة وإرباك بحركة المواطنين.

وكان وزير النقل خالد سيف قد قرر تشكيل لجنة لإعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة على خطوط النقل العام من جوانبه الفنية والمالية والتشغيلية كافة، وإيقاف العمل فيه لحين رفع اللجنة توصياتها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تشكيلها.

ووفقا للوزير، فإنه وبعد دراسة القرار من جميع جوانبه سيتم البت في العمر التشغيلي للمركبات واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وجاء قرار الوزير بناء على المطالبات المتعددة من أصحاب الباصات العاملة على خطوط النقل العام في محافظات المملكة كافة، والمتضمنة طلب إعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي.

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