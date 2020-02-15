الرئيسية | محليات جهد واورانج الاردن توقعان اتفاقية تعاون

وطنا اليوم-وقعت حملة البر والاحسان التي ينفذها الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، واورانج الاردن اليوم السبت، اتفاقية تعاون للعام الحالي.

وجاءت الاتفاقية، التي وقعتها المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، والرئيس التنفيذي لشركة اورانج الاردن تيري ماريني، في اطار التعاون المستمر والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين منذ عام 2001، في تنفيذ ودعم برامج الحملة المختلفة.

وتقدم اورانج الاردن بموجب الاتفاقية، دعما للعيادة الطبية المتنقلة في اطار برنامج "لمسة شفاء" الطبي لحملة البر والاحسان، وتواصل دعم الحملات الطارئة وحملات الشتاء التي تنفذها الحملة وتستهدف الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة ضمن برنامج "دروب الخير"، بالإضافة إلى تقديم 15 منحة دراسية ومنحتين للأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "دروب العلم"، كما تواصل دعمها لبرامج الشباب المختلفة في الصندوق من خلال إذاعة فرح الناس المجتمعية، ومراكز المرأة الرقمية.

واكدت الداغستاني خلال توقيع الاتفاقية، اعتزاز الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية، بالشراكة المثمرة مع اورانج الاردن، مبينة أن هذه الشراكة تعد انموذجا يحتذى للشراكات الحقيقية والفاعلة بين المؤسسات الوطنية المختلفة، بهدف تقديم المساعدة الانسانية للفئات المستهدفة، مشيدة بالدعم المتواصل الذي تقدمه أورانج الاردن لحملة البر والإحسان، ومساهمتها في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة، ودعمها كذلك لمبادرات جهد المختلفة، ومساهمة الشركة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وترجمتها لمعاني المسؤولية المجتمعية.

بدوره عبّر ماريني عن اعتزازه بالشراكة الناجحة التي تجمع الشركة بجهد لأكثر من 15 عاماً، لما تركته بصمة في حياة المستفيدين وأسهمت بشكل ايجابي في المسيرة التعليمية والعملية، مبينا انّ هذه الشراكة تنبع من إيمان الطرفين بأهمية تمكين المرأة والشباب في كافة أنحاء المملكة، عبر التركيز على الشمول الرقمي والتعليم في المجتمعات المحلية. وأكّد ماريني أن اورانج الأردن ستواصل جهودها لتعزيز التقدّم الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، بما في ذلك البرامج والمبادرات التي تنفّذها وتدعمها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

ويهدف برنامج دروب العلم لحملة البر والاحسان الى مساعدة الطلبة من أبناء الأسر العفيفة التي تعاني ظروفا معيشية واقتصادية صعبة في مختلف مناطق المملكة على إكمال دراستهم الجامعية وتسلحهم بالعلم والمعرفة لبناء مستقبلهم، فيما يقوم برنامج لمسة شفاء من خلال العيادة المتنقلة والفريق الطبي المتطوع في الحملة ونادي متطوعي اورانج "نما" ، بتنظيم ايام طبية مجانية في المناطق النائية التي تعاني تواضعا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فيها.

كما يستهدف برنامج "دروب الخير" لحملة البر والاحسان الأسر العفيفة من خلال تقديم القرى والارياف من خلال تقديم المساعدات الطارئة لها ، والمساعدة في تحسين مستوى معيشتها.

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