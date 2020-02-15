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الملك للمتقاعدين العسكريين : هذا يومكم وكل أيام الوطن أيامكم
وطنا اليوم ـ عمان ـ حمزه المرعب الصقور
هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المتقاعدين العسكريين في يومهم وقال جلالته في تغريدة على تويتر : ( هذا يومكم، وكل أيام الوطن أيامكم. إخواني وأخواتي رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى لكم كل التقدير على تضحياتكم وإخلاصكم وعطائكم الموصول. دعمكم وتحسين ظروفكم في صميم أولوياتنا وصلب اهتماماتنا. كل عام وأنتم بألف خير) .
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