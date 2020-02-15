الرواشدة: تراجع الاحمال بنسبة تكفي انارة محافظات شمال المملكة

وطنا اليوم ـ عمان

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية اليوم السبت عن توالي انخفاض الأحمال الكهربائية بشكل ملحوظ، وبلغت يوم الخميس الماضي 3070 ميجاوات مقابل حمل قياسي بلغ يوم الاثنين الماضي 3630 ميجاوات بانخفاض مقداره 4ر15%،

ووفق مدير عام الشركة المهندس امجد الرواشدة،في تصريح صحفي، فان نسبة التراجع التي بلغت 560 ميجاوات تعادل تغذية منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة اربد وتشمل محافظات (اربد وعجلون وجرش والمفرق ومساحتها حوالي 23000 كم٢).

وعن اسباب التراجع الملحوظ في الاحمال، قال الرواشدة، ان مردها الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة، حيث سجلت درجةً الحرارة يوم الخميس وقت حدوث الحمل الأقصى، حوالي الساعة السادسة مساء

13 درجة مئوية، مقابل 4 درجات مئوية يوم الاثنين الماضي.

وعن الاحمال امس الجمعة، فقد بلغ الحمل الأقصى 2870 ميجاوات مقارنة مع حمل اقصى يوم الجمعة الماضي بلغ 2960 ميجاوات بانخفاض مقداره 4ر3%.؜

وأكد الرواشدة، ان شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الوطنية لم يحدث عليها اية انقطاعات خلال موجة البرد الشديدة التي تعرضت لها المملكة خلال الأسبوع الماضي وحافظت على مستوى التوافرية العالية التي يتمتع بها النظام الكهربائي الأردني.