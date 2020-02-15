الأرض تجود بخيراتها في مهرجان الخبيزة

وطنا اليوم-عمان:في تنور صغير وامكانات متواضعة تعكف ام محمود باكفها التي اتعبتها السنين على صنع اقراص السبانخ والحميضة فيما عرضت 24 جمعية خيرية وسيدة منتجاتها لاستقبال زوار مهرجان الخبيزة الذي انطلقت فعالياته أمس،

المهرجان الذي الذي تنظمه شركة ابناء الوادي للتدريب للعام الخامس على التوالي يعرض خيرات جادت بها الارض وخاصة نبتة الخبيزة التي تحتوي على عناصر غذائية مميزة وبيعها للزوار مباشرة بحسب مدير المهرجان محمد عطيه، مبينا ان المهرجان يعتبر فرصة ثمينة لتمكين للسيدات اقتصاديا من خلال ايجاد ارضية مناسبة لتسويق المنتوجات الطبيعية والأشغال اليدوية.

ويضيف ان المهرجان يشتمل هذا العام على فعاليات ثقافية وترفيهية ومناسب للعائلة الاردنية اضافة للمعروضات السنوية من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، لافتا إلى ان تعزيز مفهوم الزراعة العضوية للحصول على طعام صحي وامن يبقى من اهم اهداف المهرجان اذ يعمد إلى توفير منتجات طبيعية سليمة وامنة كاحد السبل للتوعية باهمية الزراعة العضوية التي لا يتم فيها استخدام الاسمدة الكيماوية والمبيدات.

ويؤكد عطية ان ما يميز المهرجان لهذا العام المشاركة الواسعة من الاشقاء الفلسطينيين اذ تشارك عدة جهات من بلدية اريحا والجمعيات الزراعية، مبينا انه جرى خلال هذا العام توسيع سوق العرض لتمكين جميع الجهات المشاركة من عرض منتجاتها .

تقول ام علي ان المهرجان وفر لها فرصة جيدة لعرض النباتات التي تقطفها من الحقول وبيعها للزوار لتوفير دخل مالي مناسب لعائلتها، مشيرة إلى انها كانت سابقا تقوم بعرض هذه المنتجات على قارعة الطريق اذ يستصعب العديد من الزوار التوقف والشراء.

تشير رئيسة جمعية الروضة الخيرية مريم الهويمل إلى ان العديد من النساء ينتظرن المهرجان كفرصة لعرض المنتوجات اليدوية والاطعمة بما يسهم في توفير جزء من متطلبات الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفة ان اعتماد غالبية النسوة على خيرات الارض كالخبيزة والحميضة والسلق والحويرنة والنباتات الطبية كالبابونج والجعدة والتي يتكلفن سوى قطافها يساعد الكثير من الاسر على توفير متطلبات العيش الكريم.

وتلفت إلى ان ما يميز المهرجان لهذا العام المشاركة الواسعة من الجمعيات والسيدات اللاتي وفرن منتج متنوع ومميز بدأ من الاعشاب والنباتات البرية والطبية إلى المخلالات والزيتون وزيت الزيتون والزعتر والالبان والاجبان والاطعمة كالمعجنات والفطائر اضافة إلى المشغولات اليدوية.

يذكر أن شركة ابناء الوادي للتدريب تقوم بالعديد من الأنشطة التدريبية في مجالات تمكين وتدريب الفتيات والعاطلين عن العمل من الشباب على بعض المهن الزراعية، واستثمار النباتات البرية كالخبيزة اقتصاديا لسد احتياجاتهم المعيشية، والتعريف باهمية هذه النباتات لصحة الانسان، خاصة نبتة الخبيزة الغنية بخصائصها الغذائية والتي تستخدم كدواء لمرضى ضغط الدم المرتفع، والامساك كما انها تعد علاجاً لأمراض الجهاز التنفسي العلوي كالتهاب الحلق والسعال.