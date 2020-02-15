اردنيون بعيد الحب : هو قادر يوكل مشان يشتري وردة

وطنا اليوم-عمان:لجأ أردنيون، لتزيين الحمير الآخذة أعدادها بالانقراض في المملكة، احتفالًا بعيد الحب الذي يصادف يوم 14 شباط من كل عام.

وليست هذه المرة الأولى التي يزين فيها أردنيون الحمير بهذه المناسبة، لكنها المرة الأولى التي تأخذ فيها هذه الفكرة طابعًا جماعيًا.

فقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمجموعة من الحمير، قالوا إنها في مناطق إربد والرمثا، جرى تزيينها بالورد والقماش الأحمر احتفالًا بهذه المناسبة العالمية.

ولا يعرف هدف هؤلاء، من إظهار الحمير على هذا النحو بمناسبة كهذه.

وكشفت دراسة اقتصادية عن زيادة الاحتفال بالحب في جميع أنحاء الأردن مع ارتفاع معدل الإنفاق في هذا اليوم بنسبة 49% خلال ثلاث سنوات فقط.

وقالت الدراسة إن إنفاق الأشخاص إزداد للذين يحتفلون بعيد الحب في أرجاء الأردن أكثر من أي وقت مضى، حيث ارتفع إجمالي المعاملات في الفترة التي سبقت عيد الحب (بين 11 و14 شباط) بنسبة 75% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبينما شكل الإنفاق على حجوزات الفنادق الجزء الأكبر (58%) من إجمالي حجم الإنفاق في فترة عيد الحب، لا تزال الهدايا الأخرى مثل الورود والمجوهرات مهمة بالنسبة للأردنيين كوسيلة للتعبير عن حبهم.

وعند سؤال الأردنيين عن خياراتهم وهداياهم المقررة في مثل هذا اليوم، تنوعت إجاباتهم.

وذهب بعضهم إلى تمني أن يكون الحب في هذا اليوم وكل الأيام، مبنيًا على النجاح والثقة وتبادل الاحترام.

فيما أجاب ناشط " خيارات هدايا عيد الحب متنوعة وكتيرة يعني كل شي احمر.. بكسة بندورة متلا.. شوية تفاح احمر ... لحمة مفرومة شغل عرايس أما ورد ودباديب كللله حكي فاضي".

وعلق آخر "بمناسبة عيد الحب أنا دهنت اسطوانة الغاز تبع الصوبة أحمر أنا يا عمي حبيبتي الصوبة وبس هالأيام".

وتطرق أردنيون لأوضاعهم المعيشية الصعبة.

وكتب ناشط" هي الحكومة الأردنية خلت عند الشعب والشباب رومنسية ،، هو قادر يوكل مشان يشتري وردة".