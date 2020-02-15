الرئيسية | محليات الأردنيون يخرجون بمسيرة حاشدة رفضا لصفقة القرن

وطنا اليوم-عمان:للجمعة الثالثة على التوالي، انطلقت من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، عقب صلاة الجمعة مسيرة شعبية رفضا لما يسمى بــ"صفقة القرن" الأمريكية والمنحازة بشكل كامل للاحتلال، وتهدف إلى إلغاء الحقوق الفلسطينية.

وجاءت المسيرة ضمن سلسلة فعاليات رافضة لما يعرف بـ"خطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، وسط مطالبات بإلغاء كافة المواثيق والاتفاقيات مع الاحتلال على رأسها اتفاقية السلام "وادي عربة" واتفاقية الغاز.

وردد المشاركون في المسيرة، شعارات تؤكد الحق العربي الفلسطيني بأرض فلسطين التاريخية كاملة من البحر إلى النهر، وترفض كافة مشاريع استهداف ذلك الحق.

كما وطالب المشاركون بالمسيرة باسقاط اتفاقية غاز مع الاحتلال، مؤكدين رفضهم لاتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني باعتبارها دعما لاقتصاد الاحتلال.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "غاز العدو احتلال"، "الاتفاقية كلها عار"، "الأردن يا بلد الاحرار".

وأعلن الرئيس الأمريكي ترمب بتاريخ 28-1-2020، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء، خطته المقترحة للسلام "صفقة القرن" بين كيان الاحتلال والفلسطينيين.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر