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البطاينة لمروجي شائعات ضده: هداكم الله
وطنا اليوم-عمان:استغرب وزير العمل نضال البطاينة، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، بشأن تصريحات منسوبة إليه، مشيرا إلى أن تلك المنشورات “قولته الذي لم يقله”.
وفيما يلي نص ما كتبه الوزير:
استغربت مما نسب لي اليوم وتقويلي ما لم أقله.
ما قلته اليوم وسوف استمر في قوله هو:
تنقصنا المهارة (في المجال المهني) وجاء ذلك في سياق حديثي عن الحاجة إلى شهادة لمزاولة المهنة لنتاكد ان الميكانيكي معتمد والكهربائي كذلك ووفقا لأعلى المعايير لدفع عجلة الإنتاج وحماية المستهلك، وسبب فقدنا للحرفة والمهنة هو اننا تركنا من زمن ما كنا عليه (عندما كان الاردني يورث مهنته لابنه، المزارع كان يعلم ابنه الزراعة والخباز كان يعلم ابنه الخبازة، ولكننا اليوم نريد جميع أبنائنا اكاديميين وهذا لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومن هنا فقدنا المهارة، وبذات الوقت التدريب المهني لدينا لا زال ضعيف).
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