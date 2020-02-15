الرئيسية | محليات اسناد أردني لمرابطي المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي

وطنا اليوم-عمان:لبى مصلون أردنيون نداء المرابطين في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف الجمعة، عبر إقامة صلاة الفجر والمحاضرات وكذلك الدعاء لدعم صمود المرابطين ضمن مبادرة سميت " فجر الجمعة العظيم ". واشتركت عشرات المساجد في عمان واربد والزرقاء، بالإضافة الى عشرات المساجد الأخرى في دول عربية وإسلامية، للابتهال الى الله سبحانه وتعالى واشتراك بالاخوة مع المرابطين في المقدسات المحتلة لاسيما في أوساط شباب الجامعات .

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