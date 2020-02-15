الرئيسية | محليات إحالة صاحب فيديو نقل اللحوم المتداول إلى القضاء

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر أمانة عمان، مساء الخميس، لحوما معروضة داخل ملحمة بعمان، تم ذبحها بطريقة مخالفة.

وجرى ضبط أغنام عدد 2 و عجل عدد 1 غير مذبوح بداخل مسلخ أمانة عمان، فيما جرى اتلاف 12 كغم لحوم دواجن وتم تحرير مخالفة بالخصوص وحجز اللحوم داخل الملحمة لحين عرضها صباح الجمعة في المسلخ ومعاينتها حسب الأصول، بحسب المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى الدكتور يسار خيطان.

وأضاف خيطان أنه تم تحويل صاحب الملحمة المخالف إلى محكمة أمانة عمان من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه، في حين سيبقى المحل ضمن المتابعة الدورية.

يشار إلى تفتيش الملحمة جاء على خلفية فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يفرغ ذبائح من صندوق وكرسي خلفي لمركبة في طريقة تقتقد لشروط السلامة الصحية.

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