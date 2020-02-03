بالصور....الاسواق الحرة تقيم احتفال كبير بمناسبة عيد ميلاد القائد

وطنا اليوم-مندوبا عن دولة الدكتور عمر الرزاز رعى وزير العمل نضال البطاينة الاحتفال الكبير الذي أقامته شركة الأسواق الحرة الأردنية في العقبة " ثغر الاردن الباسم وعروس البحر الأحمر " اليوم الخميس 13/2/2020 بمناسبة العيد الثامن والخمسين ( 58 ) لميلاد " عميد آل البيت " جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ", حفظه الله ورعاه .

وحضر الأحتفال رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة " نايف البخيت " ومحافظ العقبة غسان الكايد ومدراء الأجهزة الامنية وعدد من وجهاء وشيوخ ونواب محافظة العقبة وعدد من مسؤولي وموظفين شركة الأسواق الحرة الأردنية وجمع غفير من المواطنيين .

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي وتم عرض فيديو بين فيه سيرة جلالة الملك والانجازات التي حققها , كما تم عرض مقطع فيديو لشركة الاسواق الحرة الاردنية شمل عرض المشاريع التي حققتها والمشاريع التي قيد الانشاء .

وقال مندوب رئيس الوزراء وزير العمل " نضال البطاينة " في الكلمة التي القاها في افتتاح الحفل : اننا إذ "نبارك لقائدنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عيد ميلاده الميمون، وأن هذه المناسبة التي تطل علينا مع إشراقة يوم الثلاثين من كانون الثاني من كل عام، إنّها من أغلى المناسبات على كل قلوب الأردنيين، ففي هذه المناسبة التي تعم الفرحة فيها وتغمرالسعادة والبهجة كافة أرجاء الوطن، بذكرى عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن حقنا جميعاً أطفالاً، وشباباً، وكباراً، أن نفرح وأن نحتفل ابتهاجاً وسروراً في هذه المناسبة لما تحمله من رموز ودلالات ومعاني عظيمة للأردنيين.

وأضاف " البطاينة " أن جلالة الملك سعى وما زال يسعى لتقدم المملكة، وازدهارها، والنهوض بها، حتى أصبح القاصي والداني ينشدها، ويتغنى بها، وبطيب أهلها، وروعة أراضيها، وتميز النشامى والنشميات في كل المحافل والمناسبات، وفي غمرة احتفالات الوطن، يتملكنا الإحساس العارم، بأننا الراسخون في الأرض في وطن نبيل سيظل مهيباً، رحيباً، ومبعث أمل للأمة بالتقدم والازدهار، ففي حضرة صاحب الجلالة ، تعلو راية الوطن وتسمو، بقيادته الهاشمية المباركة، وبجيشه المنيع، ناهضاً: برسوخ مؤسساته الدستورية، ومرجعياته وثوابته الوطنية ومحمياً بجيش عربي مصطفوي، ساهراً على أمن الوطن والمواطن، وحامٍ لمنجزاته ومكتسباته، وتطلعاته لمستقبل زاهر وغد مشرق."

واشاد البطاينة في شركة الأسواق الحرة الاردنية وإدارتها الفذة في تحقيق رؤية الملك بفتح المشاريع الناجحة وتشغبل الاردنيين وقال ان شركة الاسواق الحرة الشركة الاولى التي قامت بالاستجابة لتشغبل عدد من الاردنيين مؤخرا .

وفي كلمة للمهندس " هيثم المجالي " الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الهاشمي الامين وعلى آله وصحبه اجمعين

اود بداية أن اتقدم ببالغ الشكر لدولة الدكتور عمر الرزاز لرعايته هذا الحفل

من هنا من ثغر الاردن الباسل من الشاطيء المحفور مثل ضحكة هادئة مسالمة من العقبة بسمتنا الحقيقية وابتسامة المملكة الصادقة احييكم وبمناسبة لها في القلب مكانة عظيمة , تليق بصاحب المناسبة ملك العزيمة والعز والارادة الصلبة والعمل الذي لا يكل , ملكنا وسيدنا عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

معالي الاستاذ نضال البطاينة وزير العمل مندوب دولة رئيس وزراء راعي الحفل , عطوفة السيد نايف البخيت رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية , عطوفة محافظ العقبة , اصحاب العطوفة والسعادة اهلنا في العقبة المحافظة والمدينة فيسيفساء الاردن الملون بالحب والتنوع .

اهلا بكم في لقاء فرح اردنا ان نغنيه ونعليه بمناسبة عيد ميلاد القائد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين , ومن هم اكثر من ابناء العقبة استحقاقا للاحتفال بالمناسبة الغالية هم اهل الاصل ومنبع النهضة والاستقلال وهم مبعث الرسالة الهاشمية ومنطلقها , ابناء العقبة يستحقون احياء عيد ابا الحسين لانهم دوما في عيونه وقلبه .

حلم معهم من البداية ان تكبر العقبه بهم وبهمتهم لتكون منطقة خاصة وخليجا عظيما ومدينة تطول مدن الشرق والغرب بالمنافسة والريادة .

لعلكم تذكرون قبل ايام حين كان جلالته بينكم يا ابناء العقبة وأكد منها وعبركم ان اللقاء موصول والعمل لن يتوقف لإعلاء هذا الحلم الذي بدأ كبيرا واضحت العقبة اليوم .

ومن هنا نؤكد بأن الاحتفال بعيد ميلاد القائد ما هو الا وقفة تأمل وتقييم لحجم الانجازات التي تحققت هنا بالعقبة في عهد وبفضل رؤية جلالته ومتابعته الحثيثة .

ان أثر المشاريع والاستثمارات والتطورات الاقتصادية يجب ان يلمسها المواطن بالعقبة كما يؤكد مرارا جلالته , ومن هنا فإن تواصله مع المجتمع المحلي ومختلف قطاعات العقبة ما هو الا صورة من صور الحب والحرص الملكي على النهوض بالعقبة مدينة وانسان وقطاعات .

ومن هنا نؤكد اننا في الاسواق الحرة الاردنية نلتقط اشارات جلالته وتوجيهاته السامية للقيام بدورنا في تحقيق مستويات تنمية اقتصادية عبر حضور فاعل ومؤثر على الارض ومن خلال مشاريع عديدة نطلقها في العقبة , سيطال اثرها كل مواطن عقباوي ومختلف اوجه الحياة في المدينة , وسنواصل المسيرة لنحقق حلما ملكيا آخر , هو ان يأتي يوما قريب لا يكون في العقبه شاب بدون عمل , لعلنا بهذه الرؤية وعبر فرق مختلفة نحقق رؤية سيدنا لتكون هدية هي الأحب على قلب جلالته في عيد ميلاده الميمون الا وهي مصلحة المواطن فكما يؤكد جلالته دوما خط احمر .

ابناء محافظة العقبة الكرام وشيوخها الافاضل ووجوهها الكريمة ونشامى ونشميات المحافظة التهنئة لكم بعيد القائد وبانجازات مدينتكم الذي بدأ حلما ملكيا تحقق وما زال بثقتكم وحرصكم وعملكم الدؤوب ليكبر ويبقى بالآفاق .

كل عام وسيدنا بالف خير وانتم والعقبة الحبيبة بمزيد من النجاح والتألق في ظل ورعاية قائدنا وملهمنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وتألق في تقديم الحفل الأعلامي المخضرم المميز " د. هاني البدري " , واحيا الحفل الكبير بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل اردني وعربي فرقه اللوزيين وفرقة معان وفرقة موسيقات الامن العام وفرقة السمسمية , جميعها تغنت في الاردن وجلالة الملك المفدى , ونالت الفقرات اعجاب الجماهير .

وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا على الاطفال USD