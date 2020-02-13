نقابة شركات التوظيف تستهجن تصريحات وزير العمل وتعتبرها تهرب من تشغيل العمالة الاردنية

وطنا اليوم- استهجنت نقابة شركات التوظيف حديث وزير العمل نضال البطاينة الذي اكد بأن الاردن يخلوا من العمالة الماهرة...وفي ما يلي نص البيان:

حيث تستهجن النقابه مسلسل التصريحات التي يطلقها معالي وزير العمل واولها اصطدمت مع الدستور حين نفى ما كفله الدستور الاردني والذراع التنفيذي الحكومي بحقوق التشغيل للشباب .

واليوم يطالعنا الوزير بتصريح مستهجن وغريب حول عدم وجود عماله ماهره في الاردن وهذا مغاير التصريحات الملكية الساميه وهنا نقتبس ( شبابنا مؤهل وقطاعتنا واعده والمستثمر مهتم والعالم يؤمن بالاردن وامكانياته ) انتهى الاقتباس .

ومن الظاهر ان جلالة الملك والشعب الاردني والعالم اجمع يؤمن بالاردن وشبابه وامكانياته وفقط وزير العمل لا يؤمن بهذا الامر .

ونؤكد على الرؤيا الملكية الداعمه للشباب والكفاءات وخاصة ان الاردن مصنع كفاءات قد ساهم ولازال يساهم في بناء ونهضه الدول الشقيقة والصديقة ومثل هذه التصريحات من وزير العمل تضر بشكل مباشر بالجهد الذي تقوم به شركات التوظيف في تسويق الايدي العامله الاردنية الماهره وستعمل مثل هذه التصريحات على تراجع نسب تشغيل الاردنيين في الخارج .



اطراد المجالي

نقيب نقابة اصحاب شركات التوظيف

١٣ /٢/ ٢٠٢٠