الرئيسية | محليات الصحة: ١٩ حالة فقط في الحجر الصحي الإحترازي

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات إن قسم الحجر الصحي استقبل منذ بدء انتشار مرض كورونا 149 شخصا، بقي منهم 38 حالة.

وأوضح زريقات أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي وقائية واحترازية، ولن تتغير بحث كل قادم للاردن من الصين، وقد تتسع لدول أخرى في حال انتشار الوباء فيها.

ونفى استقبال 37 حالة خلال يومين فقط، مشيرا إلى أن المستشفى يستقبل بشكل يومي حالات قادمة من الصين، وقد تكون حالة واحدة فقط.

وكانت مواقع اخبارية قد تداولت خبرا يقول إن وزارة الصحة تحفظت خلال يومين على 37 أردنياً وصينيين وجنسيات أجنبية أخرى إحترازيا للاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا دخلوا الاردن عن طريق المطار .

واكد زريقات خلو الأردن جميع الذين تم التحفظ عليهم في الحجر الصحي من الفيروس أو أعراضه حتى هذه الساعة.

ولاحقا، أكد الدكتور عدنان إسحق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة، أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي في وحدة الحجر الصحي (العزل) في مستشفى البشير حاليا هو ١٩ حالة فقط.

وأوضح إسحق، تعقيبًا على تصريح نسب له اليوم، أن ١٩ شخصًا موجودين حاليا في الحجر هم العدد المتبقي من أصل ١٤٩ حالة وصلت الأردن من الصين ومناطق أخرى في جنوب شرق آسيا تشهد انتشارا لوباء الكورونا الجديد.

وأضاف إسحق أن وزارة الصحة بالتعاون مع السلطات المختصة تنفذ بروتوكولا احترازيا ضد مرض الكورونا الجديد، حيث يتم بموجبه تحويل أي شخص قادم من مناطق انتشار الوباء إلى الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما ويخضع خلالها للفحوصات التي تؤكد إصابته بمرض الكورونا من عدمها.

وشدد أنه ومنذ بدء تنفيذ البروتوكول الاحترازي، في ٢٢ كانون الثاني مطلع العام، تم تحويل ١٤٩ شخصا إلى المستشفى المختص، وتبين خلو ١٣٠ شخصًا من الإصابة من المرض وخرجوا من الحجر، في حين يتواجد حاليا ١٩ شخصًا في الحجر لحين إكمال مدة ١٤ يومًا من الحجر والخضوع للفحوصات، نافيا تحويل ٣٧ حالة جديدة مشتبه بها للحجر، كما أوردت بعض وسائل الإعلام.

وجدد إسحق التأكيد على أهمية توخي الدقة من جميع وسائل الإعلام في التعاطي مع إجراءات هذا الوباء.

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