الرئيسية | محليات تويوتا المركزية ستستبدل اعلانها المثير للجدل

وطنا اليوم-عمان:تواصلت اللجنة الوطنية لشؤون المراة مع شركة الإعلانات لمعرفة الشركة المعلنة والطلب اليهم ازالة الإعلان الذي اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه امتهان للمرأة وتنميط للعلاقة الإنسانية بين الأزواج.

وتبين ان شركة المركزية تويوتا صاحبة الإعلان قد انتبهت لردود الفعل وستزيل الإعلان غدًا وتستبدله بإعلان لائق؛ وأكدت اللجنة للشركتين ضرورة الالتزام بمدونة سلوك في الإعلانات لضمان حماية كرامة المراة وعدم تنميط صورتها او امتهانها بأي شكل.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور إعلان لشركة سيارات يابانية (تويوتا )تم وضعها في شوارع العاصمة قالوا إنها توحي بـ "تنمر جنسي" دون خجل أو وجل من خلال التباهي بعبارات رخيصة وخارجة عن الذوق العام ومحقرة للمرأة "الانثى".

مما اعدوه بدائية تجارية ولغوية وسلطوية تعتدي على المرأة وكرامتها في مجتمع محافظ يحفظ لها كل حقوقها وكرامتها

وتسائلوا عن دور أمانة عمان من ترخيص تلك اللوحات الإعلانية خاصة وأنها تغطي شواخص مرورية وارشادية ومساحات مرور آمنة للمواطن

كما تسائلوا عن دور هيئة الإعلام بالرقابة على مثل تلك العبارات الخادشة للحياء العام في الشوارع ، ومن المسؤول عن منحهم الموافقة على ذلك واين الرقابة عليها ؟

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