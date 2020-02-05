الرئيسية | محليات إعفاء المصابين العسكريين من نصف أرباح صندوق التنمية

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل برئاسة وزير العمل، إعطاء ميزة للمتقاعدين العسكريين المستفيدين المدرجين لدى الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، وتمثلت هذه الميزة بخصم 50 % على أرباح أي قروض ريادية جديدة يتم منحها من الصندوق، وعليه تكون الأرباح التي ستترتب على المستفيدين هي نصف ما يترتب على أي شخص آخر غير مستفيد.

ويأتي القرار، بناءً على التوجيهات الملكية للتواصل مع المتقاعدين العسكريين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم ولذويهم، وتزامناً مع يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ولحرص القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي على تنفيذ هذه التوجيهات، حيث تم التنسيق ما بين رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ووزير العمل نضال البطاينة لترجمة هذه التوجيهات ووضعها موضع التنفيذ.

وعلى صعيد آخر طلب رئيس هيئة الأركان المشتركة رسمياً من وزير العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح موافقات لتصاريح عمل لمتقاعدي القوات المسلحة شديدي الإصابة والمكفوفين في حال رغبوا في استقدام أو استخدام عمالة وافدة وتدريبها وذلك لمساعدة شديدي الإصابة والمكفوفين في تنقلهم وتنظيم أمور حياتهم حال عدم وجود بدائل متاحة لهم.

وتعهد وزير العمل، بدوره، بدراسة الموضوع بالتنسيق مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومن ثم الرد خلال أسبوعين.

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