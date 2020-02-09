كلام وزير العمل يثير استهجان نقابة اصحاب شركات التوظيف

وطنا اليوم-عمان:شجع وزير العمل الدول ومؤسسات الخارج على عدم توظيف الأردنيين لديها. وقال لهم: ليس لدينا عمالة ماهرة.

لم يبق من كلام لوزير العمل، الا ان يقول: لا توظفوا الاردنيين. اما المفارقة فهي ان وزير العمل نفسه، عامل وافد خارج المملكة قبل ان يفيق الاردنيون عليه وزيرا

صخور من التصريحات التي اعتاد وزير العمل على رشقها في رأس الاردنيين، كان اخرها قوله: ليس لدينا عمالة ماهرة. وهذا نسق وزاري غير غريب فقد اعتاد على ممارسته الرزاز نفسه ووزراؤه، منهم وزيرة الطاقة، سوى انها في مثل هذه التصريحات "معلمة".

ما فعله وزير العمل انه شجع "الخارج" على عدم توظيف الأردنيين ويخالف تصريحات الملك ويقول: "ليس لدينا عمالة ماهرة".. نقابة شركات التوظيف تستهجن وتقول: "مسلسل التصريحات صادمة".

وتاليا نص البيان الصادر عن نقابة شركات التوظيف

تستهجن النقابة مسلسل التصريحات التي يطلقها معالي وزير العمل واولها اصطدمت مع الدستور حين نفى ما كفله الدستور الاردني والذراع التنفيذي الحكومي بحقوق التشغيل للشباب .

واليوم يطالعنا الوزير بتصريح مستهجن وغريب حول عدم وجود عمالة ماهرة في الاردن وهذا مغاير التصريحات الملكية الساميه وهنا نقتبس ( شبابنا مؤهل وقطاعتنا واعده والمستثمر مهتم والعالم يؤمن بالاردن وامكانياته ) انتهى الاقتباس .

ومن الظاهر ان جلالة الملك والشعب الاردني والعالم اجمع يؤمن بالاردن وشبابه وامكانياته وفقط وزير العمل لا يؤمن بهذا الامر .

ونؤكد على الرؤيا الملكية الداعمة للشباب والكفاءات، وخاصة ان الاردن مصنع كفاءات قد ساهم ولا زال يساهم في بناء ونهضه الدول الشقيقة والصديقة ومثل هذه التصريحات من وزير العمل تضر بشكل مباشر بالجهد الذي تقوم به شركات التوظيف في تسويق الايدي العامله الاردنية الماهره وستعمل مثل هذه التصريحات على تراجع نسب تشغيل الاردنيين في الخارج.

اطراد المجالي

نقيب نقابة اصحاب شركات التوظيف

١٣ /٢/ ٢٠٢٠