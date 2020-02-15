الرئيسية | محليات بحضور الرزاز ..البطاينة: نفتقد للعمالة الماهرة

وطنا اليوم-عمان:اعتبر وزير العمل نضال البطاينة، انه الاردن لا يمتلك عمالة ماهرة.

وقال البطاينة، خلال ورشة "الموارد البشرية الى اين في الاردن"، والتي حضرها الرزاز: ان سوق العمل استفاد منه الوافدين ، وليس لدينا عمالة ماهرة ، اذ اننا تحولنا لطفرة ابن المزارع اصبح دكتور وابن الفران اصبح مهندس .

وأضاف :" التدريب المهني مزود للخدمة وفقد قوته وتراجع لانه حكومي واتمنى ان يشارك القطاع الخاص او يتم خصصته، ليس لدينا شهادة مزاولة بالمعنى الحقيقي ويجب ان يكون هناك تدريب معتمد ومنهاج لذلك ، نحن الان نطير ونصلح المحرك في نفس الوقت لنستغل الوقت".

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