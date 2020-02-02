الرئيسية | محليات تعميم بضرورة تأمين كمامات كافية لجميع الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. هايل عبيدات ان هيئة سلامة الغذاء الاوروبية المعنية باجراء عمليات تحليل المخاطر في الاتحاد الاوروبي ( EFSA) أفادت في تقريرها الصادربتاريخ 3/2/2020 عبر موقعها الرسمي انها في الوقت الحالي ،ولكونه لم يتم اعتبار الغذاء مصدر محتمل او وسيلة لنقل عدوى الفيروس، لا تقوم باجراء دراسات تقييم مخاطر الفيروس المستجد كوروناnCoV-2019 في الأغذية .

و يقوم المركزالأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) بالمراقبة والتحقق بحالات تفشي المرض عن كثب وتقديم عمليات تقييم للمخاطرلتوجيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في أنشطتها للاستجابة والوقاية من العدوى بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية كما هو الحال في الاردن .

كما اكدت وكالة هيئة تحليل المخاطر الالمانية (BFR) بتاريخ 3/2/2020 وعبر موقعها الالكتروني انه في الوقت الحالي لا يوجد اي أدلة او تقارير تشير الى وجود حالات عدوى انتقلت عن طريق استهلاك غذاء او العاب مستوردة من المناطق المصابة او عن طريق ملامسة الأسطح الجافة و ذلك لضعف استقرارية هذا الفيروس في البيئة حيث يصبح الفيروس غير نشط خلال فترة قصيرة تتراوح من عدة ساعات الى عدة أيام .المعلومات المتعلقة بطرق انتقال هذا االفيروس المستجدمحدودة ولكن حسب المعلومات المتوفرة من العتراة الاخرى للكورونا فايروس ( SARS,MERS) فانه من المؤكد حتى الآن انها تنتقل من انسان الى انسان من خلال الرذاذ المتطاير من الانسان المصاب او ملامسة اسطح تلوثت حديثاً بمسحة ملوثة .

و قد أوضح د. عبيدات انه لم يتم لغاية الآن اكتشاف علاج خاص للقضاء على فيروس كورونا المستجدnCoV-2019 كما أن المضادات الحيوية غير فعَّالة في الوقاية من أو علاج فيروس كورونا المستجد.

وبالرغم من ان اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النمط "ب"، لا توفر الوقاية من هذا الفيروس، إلا انه يُوصى بشدة بالحصول على التطعيم ضد الأمراض التنفسية لحماية صحتكم وخاصة كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة الوجود (مثل الرَبْو، وداء السُكَّريّ، وأمراض القلب) وهم الأكثر عُرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وبخصوص استخدام الكمامات الطبية افاد د. عبيدات الى ضرورة استخدامها في أماكن المراكز الصحية والمستشفيات بالشكل الصحيح عند الحاجة اليها.

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