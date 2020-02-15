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غياب عامر الرجوب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
وطنا اليوم-عمان:وسط الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب الزميل "عامر الرجوب " من تقديم حلقته المعتاده من"صوت المملكة " وذلك بعد الحلقة التي تناولت موضوع فواتير الكهرباء والتي أثير حمل من خلالها الزميل الرجوب وجع الناس وهموهم ومعاناتهم لدى استضافته لعدد من مسئولي تلك الشركات ، لتثار حول الحلقة الكثير من علامات الاستفهام اثر غياب الرجوب من تقديم البرنامج .
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