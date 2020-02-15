الرئيسية | محليات غياب عامر الرجوب يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وطنا اليوم-عمان:وسط الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب الزميل "عامر الرجوب " من تقديم حلقته المعتاده من"صوت المملكة " وذلك بعد الحلقة التي تناولت موضوع فواتير الكهرباء والتي أثير حمل من خلالها الزميل الرجوب وجع الناس وهموهم ومعاناتهم لدى استضافته لعدد من مسئولي تلك الشركات ، لتثار حول الحلقة الكثير من علامات الاستفهام اثر غياب الرجوب من تقديم البرنامج .

النائب ديمه طهبوب غردت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلة : عامر الرجوب صوت وطني بامتياز،جمع الكفاءة والضمير فكان برنامجه الأكثر شعبية ومشاهدة،اختار مواضيعه من شوارعنا لا من صالوناتهم وخلواتهم.

مضيفة " أي تنحية له عن موقعه أو إجازة غير مفسره تعنينا جميعا وتطرح تساؤلات عن الشفافيه والمصداقية في الإعلام والإعلام شبه الحكومي فليبقى صوت المملكة صوتنا.

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