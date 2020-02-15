الرئيسية | محليات مصدر : لحومً الكلاب الضالة غير صالحة للاستهلاك البشري

وطنا اليوم-عمان:تبين أن اللحوم التي أطعمتها أمانة عمّان الكبرى، للكلاب الضالة في مناطق شرق عمان، قبل أيام، هي لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتساءل الأردنيون، في حينه، عن هذه اللحوم، وإن كان يصلح اطعامها للكلاب كونها غير صالحة للاستهلاك البشري وغير مطبوخة.

وقال الطبيب البيطري الدكتور موسى الأقطش ، إن هذه اللحوم النيئة يصلح إطعامها للكلاب الضالة في الشوارع، لأن الجهاز الهضمي لديها قادر على هضمها.

وبين الأقطش أن اللحوم النيئة ليست فقط منتجًا مغذيًا للكلاب، بل تحتوي أيضًا على معادن مهمة للغاية لها.

وأشار إلى أن الكلاب البوليسية، يختلف طعامها عن الكلاب الأخرى، لأنها تمارس تمارين شاقة ومتعبة وتحتاج لغذاء كامل العناصر كي تقوى على عملها اليومي.

يشار إلى أن أمانة عمان تقوم سنويًا بمكافحة تكاثر الكلاب الضالة من خلال جولات ميدانية للسيطرة عليها والحد من انتشارها.

وتقوم الأمانة باستئصال الأعضاء التناسلية للكلاب ذكورا وإناثا في مركز متخصص، ويتم تحصينها وتطعيمها، ليتم بعد ذلك إطلاق سراحها في نفس المنطقة التي تم اصطيادها فيها.

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