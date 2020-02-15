الرئيسية | محليات الفلاحات : قمع الحريات والاعتقالات تسيء لسمعة الدولة

وطنا اليوم-عمان:أكد نائب أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عضو الحزب، المحامي بشار الرواشدة، على خلفية منشور بثّه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهجن الفلاحات الاستمرار بنهج قمع الحريات والتوسع في الاعتقالات في ظل حالة الاحتقان الشعبي التي يشهدها الأردن، اضافة إلى الأوضاع في الاقليم من صفقة القرن وغيرها من التحديات التي تستوجب تكاتف كافة الجهود الشعبية وتمتين الجبهة الداخلية.

وقال الفلاحات : إن التضييق على الحريات العامة لن يجدي نفعا، بل سيرتد بشكل عكسي على من يتبع هذه السياسة التي تستهدف الرجال الوطنيين الذين يعبرون عن رأيهم بما يجري داخل بلدهم.

وتساءل فيما إذا كانت محاربة الحريات لمصلحة الدولة أم ضد مصالحها، وهل ستجدي هذه السياسة نفعا أم ستزيد الاحتقان لدى المواطنين. مشيرا إلى أن الاعتقالات والتضييق على الحريات تسيء لسمعة الدولة.

واختتم الفلاحات حديثه بالقول إن التهم التي توجه للنشطاء في ظل قانون الجرائم الالكترونية تعيد الدولة إلى القرون الوسطى، مطالبا النواب باعادة النظر بهذا القانون الذي يستخدم بطريقة لا تخدم الصالح العام.

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