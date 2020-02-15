الرئيسية | محليات المحامون يصعدون من جديد وينتفضون ضد نقل استئناف عمان

وطنا اليوم-عمان:نفذ المحامون ظهر الخميس، وقفة إحتجاجية في كل مقار قصور العدل في المملكة، احتجاجاً على نقل محكمة استئناف عمان إلى مقرها الجديد في منطقة الشميساني.

وصدحت حناجر المحامين بهتافات أكدت على موقفهم الثابت بتراجع وزارة العدل عن قرارهاـ وابقاء محكمة الإستئناف على موقعها الحالي.

وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات خلال الوقفة، إن النقابة في أطار التفاوض مع وزارة العدل، مؤكداً على أن النقابة لن تقبل باجراء النقل وستمضي كلمة النقابة في ذلك.

وأكد ارشيدات على قرار مجلس النقابة بمنع المحامين من الترافع أمام محكمة الإستئناف في موقعها الجديد.

وقررت وزارة العدل والمجلس القضائي نقل محكمة الإستئناف من موقعها الحالي في مبنى قصر العدل/ العبدلي ،إلى موقع في الشميساني قريب من مبنى إدارة البنك العربي، الأمر الذي عارضه المحامين لأنهم سيواجهون أزمة سير وأزمة في اصطفاف مركباتهم ، إضافة إلى أن الانتقال من محكمتي الصلح والبداية إلى محكمة الإستئناف كان يتطلب صعود عشر درجات فقط ، وتغير الواقع الآن .

وسبب نقل محكمة الإستئناف إلى أن تكون هناك محكمة بداية واحدة في عمان بدل 5 محاكم في الشمال والجنوب والشرق والغرب إضافة إلى محكمة البداية في قصر العدل، وهذا يتطلب نقل محكمة الإستئناف لإيجاد امكنة لقضاة تلك المحاكم ، وتجميع المحاكم البدائية لاقى أيضا معارضة من كثير من المحامين ونقابتهم .

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