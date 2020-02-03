الرئيسية | محليات الساكت: يجب ان يحاسب من وضع تخصصات راكدة

وطنا اليوم-عمان: اعتبر العين مازن الساكت ، انه يجب ان يحاسب من وضع تخصصات راكدة مثل تخصص معلم صف . وقال الساكت خلال ورشة "الموارد البشرية الى اين في الاردن"، والتي حضرها الرزاز: انه يجب تشكيل مجلس وطني لادارة الموارد البشرية ووضع استراتيجية وبنود ملزمة . وأشار في حديثه الى ان العقبة عينت ٤ الاف شخص وبعد سنوات اصبحت تشتكي نقص الكوادر.

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