الرئيسية | محليات دراسة دمج الضريبة والجمارك بدائرة واحدة

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر مسؤول أن فكرة تدرسها الحكومة تقضي بدمج دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة بدائرة واحدة.

وقال المصدر في تصريح إن الفكرة لم تتبلور إلى قرار رسمي بعد مشيرا إلى أنها ما تزال مجرد دراسة يجري الحديث بها في أروقة الحكومة.

وبين أن الفكرة بتحويل الدائرتين المدرتين للدخل ستكون تحت بند دائرة الإيرادات الحكومية أو الإيرادات العامة.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داوود قال أن فكرة دمج هاتين الدائرتين لم تطرح خلال الاجتماعات التي تعقدها اللجنة أسبوعيا كل يوم سبت.

بيد أن المصدر المسؤول أكد أن الفكرة ما تزال في رحم وزارة المالية مشيرا إلى أنها مطروحة ولكنها لم تتخذ الجانب الرسمي بعد وقال «إذا بينت الدراسة نجاعة القرار فإنها ستطرح بشكل رسمي.

ورشحت معلومات أن هذه الفكرة قد تكون أحد طلبات صندوق النقد الدولي في مباحثاته مع الحكومة.

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