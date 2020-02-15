الرئيسية | محليات السفير السعودي لدى الاردن يستقبل مدير الأونروا في عمان

وطنا اليوم-استقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين نايف بن بندر السديري صباح اليوم الاربعاء الموافق 18/6/1441 هـ في مكتبه بسفاره المملكه العربيه السعوديه في العاصمه الاردنية عمان مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الاردن محمد آدار يرافقه السيد مارك لساوي مسؤول قسم العلاقات الدوليه المانحه والسيده فيروز تقي الدين مسؤوله العلاقات الخارجيه والمشاريع.

حيث قدم السيد محمد آدار تهانيه لسعادة السفير بمناسبه تعيينه سفيرا لدى الاردن كما قدم شكره على الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لدعم مشاريع الاونروا المتعلقة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

كما اشاد بالدور الحيوي الذي يؤديه مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في تفعيل العديد من المبادرات لتخفيف معاناة ابناء الشعب الفلسطيني في عدة مواقع في الاردن وفي غيرها .

وقدم السيد آدار دعوة لسعادة السفير لحضور تدشين مشروع تأهيل عدد من المدارس في الاردن بدعم من المملكة العربية السعودية .

من جانبه قدم سعادة السفير شكره للضيف ومرافقيه على زيارتهم وتهنأتهم ، وأكد بأن المملكة كانت وستظل احد أهم المانحين في العالم وأن هذا احد مرتكزات الدين الاسلامي وسياسة المملكة تجاه المنكوبين والمحرومين في كل مكان بالعالم .

كما قدم سعادة السفير شكره على الدعوه الكريمه ورغبته الاكيده في حضور تدشين المشروع الذي أشار اليه السيد آدار ،كما أكد سعادة السفير على أهمية المشاركة في منتدى الرياض الانساني الثاني الذي سيقام في الرياض (1-2 مارس من هذا العام) أضافة الى احتضان المملكة لفعاليات دولية اخرى وأهمية مشاركة الاونروا في مثل هذه الفعاليات .

وقد حضر اللقاء مدير فرع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في الاردن السيد سعود بن عبدالعزيز الحزيم والذي أكد على رغبة مركز الملك سلمان للاغاثة في التعاون مع الانوروا في استحداث المزيد من المبادرات الانسانية والمشاريع ذات الاثر الملموس التي تخدم أكبر شريحة ممكنة من أبناء الشعب الفلسطيني .

كما ذكر بأن مركز الملك سلمان للاغاثة بصدد البدء في توزيع سلال غذائية لمجموع (6) الاف أسرة فلسطينية في الاردن من خلال شركائة المحليين كما يعتزم المركز توزيع سلال رمضانية لما يقارب (11750) أسرة فلسطينية في الاردن.













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