الرئيسية | محليات ملتقى أبناء الكرك في عمان يصدر بيانا حول مايجري من أحداث في الكرك

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن ملتقى ابناء الكرك الثقافي /عمان

ان ملتقى ابناء الكرك الثقافي في عمان يتابع عن كثب ما يجري في مدينة الكرك وهو يعلم حقيقة الاجراءات التي قامت بها الجهات الرسميه والتي اوصلت ابناء الكرك الى هذا الوضع في ظل ظروف اقتصاديه واجتماعيه قاسيه.

ان الملتقى ليستنكر بشده ما يتعرض له ابناؤنا في الكرك ويطالب الجهات المختصة والمعنيه اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي من شأنها وضع الحلول اللازمة والمناسبة بهدف التخفيف من معاناة أبناءنا

علما بأن الهيئه الاداريه في الملتقى على اتصال مستمر مع الجهات المختصة في العاصمة عمان .

ان الملتقى يؤكد مرة اخرى انه يتابع ما يجري في الكرك ويقف إلى جانب ابنائه وإخوانه بانتظار إيجاد الحلول الجذريه المناسبه لما يعانيه ابناء الكرك ويطلب من الجهات الرسميه في المحافظه اتخاذ الإجراءات المناسبه الكفيله بحل الازمه خوفا من وقوع مالا يحمد عقباه. اللواء المتقاعد الدكتور فهد الكساسبة

رئيس الهيئة الاداريه

ملتقى ابناء الكرك الثقافي / بعمان

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