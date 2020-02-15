الرئيسية | محليات الطفايلة من وسط البلد: تسقط سلطة رأس المال

وطنا اليوم-عمان:لليوم السادس والتسعين على التوالي، يواصل المتعطلون عن العمل من أبناء حي الطفايلة، اعتصامهم المفتوح أمام الديوان الملكي، للمطالبة بتوفير فرص عمل، تنشلهم من براثن الفقر والبطالة.

وقد نظم المحتجون مسيرة سلمية، جابت شوارع وسط البلد، يوم الأربعاء، تنديدا بتجاهل قضيتهم، وتنصل وزارة العمل من تعهداتها التي التزمت بها منذ شهر نيسان الماضي، حول توفير فرص عمل لائقة، تضمن للمتعطلين من أبناء حي الطفايلة حياة كريمة.

وانتقد المشاركون استشراء مظاهر الواسطة والمحسوبية، وتفشي الفقر والبطالة، ورددوا هتافات منها: بيحكوا تمثيل الشباب.. عينوا عيال النواب

عينوا ابن المسؤول.. بلد رايح عالمجهول

بلد معبى كفاءات.. دمرتوها بالواسطات

بدنا نكتب عالرمال.. تسقط سلطة رأس المال

للحكومة جينا نقول.. للشباب بدنا حلول

جينا نوصل رسالة.. ظلم وجوع وبطالة

مطالبنا بالتحديد.. عنها أبدا ما بنحيد

بدنا تشغيل الشباب.. إحنا بدولة والا غاب

يا حكومة وين المال.. عايشين بأسوأ حال

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