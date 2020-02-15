الحكومة تطلق تطبيقاً لـ احتساب فاتورة الكهرباء

وطنا اليوم-عمان:أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مساء الاربعاء، عن تطبيقا لاحتساب فاتورة الكهرباء.

ودعت الهيئة المواطنين الى احتساب قيمة استهلاكهم من الكهرباء .

ياتي ذلك بعد ضجة واسعة في الاردن حول قيم فواتير الكهرباء المرتفعة التي جاءتهم عن شهري كانون الاول وكانون الثاني الماضيين.

وكانت قد علقت وزيرة الطاقة، هالة زواتي، على شكاوى الأردنيين من ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، خلال الشهرين الماضيين، قائلة، إن اعتياد الناس على الاعتماد على التدفئة الكهربائية في فصل الشتاء من ضمن أسباب زيادة الاستهلاك التي أدت لزيادة الفواتير.

وقالت زواتي خلال اجتماعيها بلجنتي الطاقة النيابية والمالية، اليوم الأربعاء، لبحث شكاوى الأردنيين من قيم الفواتير المرتفعة، إن رئيس الوزراء كان واضحا جدا في فتح كافة الأبواب لحل هذا الموضوع.

وأكدت زواتي أن دور الهيئة رقابي على شركات القطاع الخاص، وليس لها أي علاقة بالجباة الذين يصلون منازل الأردنيين لفحص عداداتهم.

وأضافت زواتي أن الهيئة بحاجة إلى مساعدة، لا للرقابة ،لانها هي التي تراقب أداء الشركات، وقد تكون المشكلة في الاستهلاك الكبير، لأننا شهدنا الشهر الماضي استهلاك كبير لم نشهده من قبل.