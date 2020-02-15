بدء التسجيل للتوجيهي 2020.. تعرف على الوثائق المطلوبة

وطنا اليوم-عمان:تعلن وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020 للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المجموع العام لطلبة 2018 ورفع المعدل لطلبة 2019، وكذلك للطلبة المستنفدين حقهم في الأعوام من 2005 حتى 2019 الامتحان التكميلي من غير المستكملين في خمسة مباحث فما دون، وذلك بدءًا من صباح يوم الأحد الموافق 16/02/2020 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 05/03/2020، علمًا بأنه لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وحسب الآتي:

* الطلبة النظاميون سيحصلون على طلب اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه وعليهم إحضار الوثائق الآتية لإرفاقها بطلب الاشتراك:

1- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.

2- صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

3- رسوم الاشتراك: (20) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية و(50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.

* طلبة الأعوام 2018، 2019 وطلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2020، وكذلك الطلبة الراغبين في رفع المجموع العام أو رفع المعدل عليهم مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه للحصول على طلب الاشتراك مصطحبين معهم الآتي:

1- آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

2- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.



3- صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

4- رسوم الاشتراك: (20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من فصل/مستوى دراسي واحد يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل فصل/مستوى يرغب المشترك التقدم فيه في المبحث المكون من فصلين/مستويين دراسيين.

* طلبة عام 2017 فما دون (المستنفدون) سيكون التسجيل لهم إلكترونيًا عن طريق الموقع الآتي مباشرة exams.moe.gov.jo، أو عن طريق الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo، وعليهم استكمال إجراءات التسجيل بعد ذلك بمراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه مصطحبين معهم الآتي:

1- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.

2- صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

3- رسوم الاشتراك (ستظهر قيمتها على الطلب الإلكتروني).

• ويُعدُّ التسجيل الإلكتروني لاغيًا إذا لم تُستكمَل إجراءات التسجيل في مديرية التربية والتعليم المعنية وفي فترة التسجيل المحددة.

• تعتمد الوزارة كشوفات العلامات الإلكترونية الصادرة عنها للطلبة الذين سجلوا طلبهم إلكترونيًا بدلاً من الكشوفات الورقية.