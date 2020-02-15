تصريحات زواتي تثير غضب الأردنيين على الحكومة

وطنا اليوم-عمان:عاظمت تصريحات وزيرة الطاقة هالة زواتي، بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، من غضب الأردنيين على الحكومة وشركة الكهرباء، لقولها إن الأردنيين اعتادوا الاعتماد على وسائل التدفئة الكهربائية خلال فصل الشتاء.

ووقعت الوزيرة زواتي، في ألسنة الأردنيين، عندما كانت تتحدث أمام لجنتي الطاقة والمالية النيابية، حول شكاوى الأردنيين من قيم الفواتير وارتفاعها خلال الشهرين الماضيين.

وعلقت زواتي، على شكاوى الأردنيين من ارتفاع الفواتير قائلة، إن اعتياد الناس على الاعتماد على التدفئة الكهربائية في فصل الشتاء من ضمن أسباب زيادة الاستهلاك التي أدت لزيادة الفواتير.

وأكدت الوزيرة أن رئيس الوزراء كان واضحا جدا في فتح كافة الأبواب لحل هذا الموضوع.

وقال النائب خالد البكار إن اللجنة المشتركة لبحث ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء ستبقى في حالة انعقاد دائم.

وقالت: "لربما تعودنا على "كبسة الزر" والاعتماد على التدفئة الكهربائية بدلا من وسائل التدفئة الأخرى، ومن الممكن أن يكون هذا سبب"، وربما عدم معرفة المواطن بطبيعة التعرفة والشرائح أيضا سبباً.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد مئات الأردنيين تصريحات الوزيرة زواتي.

وقالت الناشط وزن النوافلة " لما يكون الموظف يأخذ راتب وثالث عشر او رابع عشر لماذا الميزات بعدم دفع الفاتوره كامله ، كانه 5 بالميه فقط !".

أما الناشطة غزل الشمال فتساءلت " بيتك مكيف ومصاري عفق انتي داريه عن شو بيصير بالعالم انتي شو عرفك اصلا".

وكتبت حنايا الحمايدة تقول " والله حبيبتي في ناس ما عندهم صوبات كهربا وكانت الفاتورة عاليه غير عن الأشهر الباقية الكلام الصحيح عجز بشركه الكهربا وبدكم بالعقل طلعوها من جيب المواطن هذا الي بصير".

ورد ناشط عليها "والله ماعندي صوبة كهربا ولا كيزر كهربا ولا غاز كهربا ومع هيك اجت مرتفعه عن باقي الاشهر شكله وزيرتنا بتفكرنا عايشين زيها عالمكيفات والمي السخنة".

ووجه أحدهم دعوة للوزيرة للعيش في منزل عائلته.

وكتب " نفسي تعيشي في بيوتنا لليلة من ليالي البرد القارص وتشوفي كيف بندفي حالنا عشان ما نشغل صوبة الغاز على شعلتين يا وزيرة .. خلي كلامك موزون كل كلمة بتحكيها وإنت في موقع المسؤولية لازم تكوني موزناها مليون مرة قبل ما تحكيها".