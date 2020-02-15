الرئيسية | محليات وزير الصحة يزور مستشفى الصحة النفسية

وطنا اليوم-عمان:نفذ وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الأربعاء زيارة لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية.

وتأتي هذه الزيارة عقب بث تحقيقا استقصائيا يوثق اعتداءات جسدية في المركز الوطني للصحة النفسية.

التوثيق تم من داخل المركز في شهر آب الماضي، وتظهر مشاهد سحل إحدى المريضات النزيلات في المستشفى من قبل مريضات أخريات بأوامر واشراف من إحدى الممرضات العاملات هناك، إلى غرفة حجز انفرادي في المركز.

وحول التحقيق قال الدكتور جابر في تصريحات صحفية لقد تفاجأت بالتقرير الذي نشر البارحة، وقررت إحالة "التحقيق المصور" للنائب العام، وفي حالة ثبوت أي خطأ من قبل المستشفى سنتحمل مسؤولية هذا الخطأ ، وإن كان " التحقيق " مفبركاً فلنا ايضا حقوق، والقضاء سيبت في الموضوع.

وطالب الوزير بالتحقيق بما ورد من وجود تجاوزات بالتعامل مع بعض المرضى في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية.

ووصف جابر المستشفى واقع المستشفى والخدمات المقدمة فيه بأنها تجري وفق المعايير الدولية المعروفة عالميا، وأن بنيته التحتية ممتازة جدا.

وأضاف أن هناك أخصائيو طب نفسي وتمريض متخصص وعلم نفس والأقسام يتم تحديثها باستمرار، وفصل العنابر القديمة، مشيرا إلى أن جميع الشروط الصحية متوفرة في المستشفى، ويشارك في العمل جهات أمنية وقضائية وأمن عام.

ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها توسع كبير في تقديم الخدمة النفسية للمواطنين وذلك للزيادة في عدد السكان.

وقال جابر إنني أكدت على الأطباء التعامل الدقيق مع المرضى ووفق الأصول الطبية ومبادئ حقوق الإنسان.

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