الرئيسية | محليات مؤشر خطير .. ارتفاع نسبة استهلاك الأردنيين للكحول والتبغ

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، إن الأردنيين ينفقون 39% من دخلهم الشهري على الغذاء، و4% على الكحول والتبغ، و7 بالعشرة على الدواء.

وكشف عبيدات، عن ارتفاع نسبة استهلاك الاردنيين من الكحول والتبغ على حساب الغذاء، مؤكدا أنه مؤشر خطير.

وتابع، أن عدد المصانع في الأردن 1800 منشأة غذائية، و62 مصنع دواء، و64 خط انتاج، مضيفا أن نسبة الخلل في المواد الغذائية التي تدخل المملكة 0.5%.

وقال، إن حجم استيراد المملكة في المواد الغذائية يصل الى 4 مليار دولار، وحجم التصدير بلغ نحو 1.200 مليون لـ 112 دولة.

اما قطاع الدواء، حجم التصدير بلغ 7000 مليون دولار، فيما بلغ حجم الاستيراد 560 مليون دولار.

وبحسب عبيدات، أن المشكلة تكمن في قلة الانفاق على البحث العلمي، مشيرا الى اهمية البحث العلمي في التصنيع الدوائي.

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. 1 - راكز اكثر من 10 اكشاك ومحلات غير مرخصه لبيع الشاي والقهوه الفاسده والمياه غير الصحيه تباع للمواطنين وسجائر مهربه في منطقه وادي السير شارع ابو السوس طريق مديريه زراعه وادي السير

أين امانه عمان والغداء والدواء



الناس معظمهم يعانون من أمراض في تلك المنطقه بسبب بيع القهوه الفاسده في شارع ابو السوس وادي السير