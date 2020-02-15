النائب الحباشنة يتهم الحكومة باشعال الفتنة في الكرك

وطنا اليوم-عمان:نفذ عدد من ابناء محافظة الكرك وقفة احتجاجية اليوم الاربعاء ، ادت الى اغلاق مداخل المحافظة .

وقال النائب الدكتور صداح الحباشنة ان الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة جاءت بسبب السياسات الفاشلة لحكومة الدكتور عمر الرزاز والتي وصفها بالساقطة شعبياً .

واتهم النائب الحباشنة الحكومة بممارسة سياسات فاشلة ادت الى اغلاق مداخل المدينة ومنع دخول المركبات الى شارع الملك طلال بالاضافة الى انها ادت الى اشعال الفتنة في الكرك.

وكان الدكتور الحباشنة نشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" منشوراً حذر فيه وزير النقل خالد سيف وسمساره من التآمر على مدينة الكرك واي جهة مسؤولة عن مغبة محاولة نقل مجمع الكرك لما سيكون له من تداعيات ونتائج لا تحمد عقباه .

وتطرق النائب الحباشنة للحديث عن هيئة قطاعع النقل والتي وصفها بانها اصبحت مرتع للفساد وانها أصبحت تستخدم لتنفيع بعض المتنفذين عن طريق أعطاؤهم خطوط باصات ونقل خطوط من المحافظات إلى العاصمة عمان حيث كان سعر الخط 30 ألف وأصبح الآن 130 ألف.