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لا اهتمام تجارياَ بما يسمى عيد الحب في الأردن
وطنا اليوم-عمان:قال ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إنه لا اهتمام تجاريا بعيد الحب الذي يصادف يوم الرابع عشر من شباط الجاري.
وعزا القواسمي ذلك إلى اتفاق بين التجار على أن مثل هذه المناسبات التي يراها البعض لا تتوافق مع العادات الشرقية، لا تستحق الاهتمام والتحضير مثل غيرها.
كما كشف عن أن المحال التجارية باتت تبتعد عن استيراد البضائع حمراء اللون، وهو اللون الذي اشتهرت به هدايا عيد الحب.
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