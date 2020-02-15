 وطنا نيوز -لا اهتمام تجارياَ بما يسمى عيد الحب في الأردن
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لا اهتمام تجارياَ بما يسمى عيد الحب في الأردن
التاريخ : 12-02-2020 02:38:07 المشاهدات: 1605

وطنا اليوم-عمان:قال ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إنه لا اهتمام تجاريا بعيد الحب الذي يصادف يوم الرابع عشر من شباط الجاري.

وأضاف القواسمي ، إن عيد الحب لم يعد يعتبر موسما بالنسبة للتجار، ولا يؤثر على العرض والطلب، ولا يرفع مستوردات قطاع الاكسسوارات.

وعزا القواسمي ذلك إلى اتفاق بين التجار على أن مثل هذه المناسبات التي يراها البعض لا تتوافق مع العادات الشرقية، لا تستحق الاهتمام والتحضير مثل غيرها.

كما كشف عن أن المحال التجارية باتت تبتعد عن استيراد البضائع حمراء اللون، وهو اللون الذي اشتهرت به هدايا عيد الحب.


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