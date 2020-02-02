زواتي عن قيمة فواتير الكهرباء: كبسة الزر مكلفة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن مشكلة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء قد تكون في الاستهلاك الكبير للكهرباء، فربما كبسة الزر أصبحت أسهل لنا.

وقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي، اليوم الأربعاء، إن مشكلة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، تتلخص في الاستهلاك الكبير للكهرباء الذي لم نشهده في تاريخ المملكة.

وأكدت زواتي خلال اجتماع اللجنة النيابية المشتركة (الطاقة والثروة المعدنية والمالية) للتحقق من شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، أن الشركة المكلفة بتدقيق فواتير الكهرباء ليس شرطا أن تكون أجنبية.

وثمنت زواتي دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة في الرقابة، بالإضافة لدور ديوان المحاسبة، موضحة بأن قضية ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء ستحل في حال الانتهاء من تدقيق كل الفواتير من عام 2019 حتى الآن.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار إن مرجعية مجلس النواب في التدقيق ديوان المحاسبة وليس أي جهة أخرى، موضحا أن "الاعتراف بوجود مشكلة بملف فواتير الكهرباء هو نصف الحل".

وأضاف أن "هناك تشوه في شرائح الكهرباء وينبغي إعادة النظر في الإضافات الواردة على فواتير الكهرباء".

وكان مجلس النواب قرر الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مكلفة بإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات الكهرباء خلال عام 2019، وحتى شهر آذار/ مارس المقبل، وتزويد المجلس بتقرير حول الشكاوى.

يشار إلى أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجه الثلاثاء، هيئةَ تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لدراسة تظلمات وشكاوى شريحة من المواطنين بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة.