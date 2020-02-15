الرئيسية | محليات نقابة المحامين تقرر منع الترافع أمام محكمة استئناف عمان

وطنا اليوم-عمان:اعلن مجلس نقابة المحامين خلال مؤتمر صحافي لمتابعة اخر تطورات نقل المحكمة لمقرها الجديد، منع الترافع امام محكمة استئناف عمان.

وأعلن نقيب المحامين مازن رشيدات عن عدة اجراءات تصعيدية أخرى وهي وقف تسجيل الدعاوى الحقوقية والجزائية والقضايا التنفيذية فط كافة محاكم المملكة اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق١٦/٢/٢٠٢٠.

كما وأعلن رشيدات وقف الترافع أمام المحاكم كافة يوم غد الخميس الموافق ١٣/٢/٢٠٢٠ لمدة ساعة واحدة من الحادية عشر صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً، مع وقفة احتجاجية في قصر العدل..

واضاف رشيدات أن هذا اجراء تصعيدي بداية، والسبب ليس فقط نقل محكمة الاستئناف، ونقل بداية الحقوق الاربعة(شمال جنوب شرق غرب) إلى موقف قصر العدل، لحين انتهاء البناء الجديد الممول من الحكومة الفرنسية.

وأوضح رشيدات أن "هناك لُبس حول الموضوع، الا انه لم يتم التشاور معنا بهذا الموضوع، وخاطبنا رئيس المجلس القضائي ووزير العدل الا أنه لم يستجب لنا، حاولنا وضع حلول للخروج من هذا المأزق".

وقال "طرحنا طلب بشراء نقابة المحاميين للمبنى المجاور لقصر العدل ورفض ايضا".

وتابع قائلا " نحن نرفض ايضا بأن يقوم المحامي بعمل موظف المحكمة بالارشفة الالكترونية اي تسجيل الدعاوى الكترونية، والتي تستغرق من يوم إلى حوالي اربعة ايام، والتي اكتشفنا انه ليس امراً مجدي".

ودعا وزارة العدل لإلغاء نظام التسجيل الإلكتروني لعدم جاهزيته.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر